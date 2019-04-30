В Госдуме уверены в Николасе Мадуро

Москва, , 16:45 — REGNUM В Госдуме обеспокоены ситуацией в Венесуэле и предостерегают от вторжения в страну извне, передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

«Самозванец Хуан Гуайдо, очевидно, получивший дополнительную поддержку своих западных покровителей, снова замахнулся на очередную попытку госпереворота», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

На стороне Гуайдо пока лишь небольшая группа военных, действия которых направлены на эскалацию агрессии внутри страны, отметил парламентарий.

«Уверен, что законно избранные власти в Каракасе смогут отразить новую атаку и защитят конституционный строй Венесуэлы», — сказал депутат.

Россия никогда не поддержит насильственную смену власти в Боливарианской Республике, заявил Слуцкий.

«Важно предостеречь от вторжения извне для помощи самопровозглашенному президентом страны Гуайдо. Любые действия подобного рода будут вмешательством в дела суверенного государства и пособничеством совершению госпереворота в Венесуэле», — добавил он.

Глава комитета Госдумы по международным делам выразил поддержку президенту Николасу Мадуро и венесуэльскому народу.

Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране, сообщил министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родриге.