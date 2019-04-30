Жители Переславля Ярославской области требуют сохранить парк Победы

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:42 — REGNUM 29 апреля в Переславле Ярославской области состоялось обсуждение проекта благоустройства парка Победы в рамках проекта «Решаем вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители требуют сохранить парк Победы и представить целостную концепцию его благоустройства. По проекту «Решаем вместе» на благоустройство парка Переславль получил 18 миллионов рублей. Администрация хочет благоустраивать парк поэтапно, в этом году планируется установить детскую площадку. Споры вызвало предлагаемое для неё место, выбранное администрацией без согласования с жителями. Жители подозревают, что власти хотят построить в парке транспортно-пересадочный узел с торговым центром, и именно поэтому сейчас предлагается делать детскую площадку в отдаленном углу парка. Также участники обсуждения потребовали узаконить название парка — «Парк Победы» и не переносить из него символ Победы — танк Т-34.

«Большая просьба — оставьте парк Победы в покое! Вы хотите, чтобы мы подняли весь город? Мы поднимем весь город, чтобы этот танк остался, чтобы парк остался!» — высказалась участница обсуждения Светлана Емельянова.

На обсуждении в Переславле присутствовал руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

«Было принято решение поддержать запланированные объёмы работ по организации детской игровой зоны, устройству её освещения, озеленению и асфальтированию прилегающей территории с установкой скамеек для отдыха горожан. Однако, не удалось прийти к согласию в части выбора конкретного места размещения данной площадки на территории парка Победы. С учётом ограниченных сроков реализации работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», администрации городского округа в ближайшее время необходимо окончательно определить место размещения площадки с учётом высказанных замечаний и пожеланий жителей и начать проведение конкурсных процедур», — рассказал Евгений Чуркин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В свою очередь жители Переславля намерены добиться от администрации переноса запроектированной детской площадки в изначально спланированное место, разработки целостной концепции развития парка Победы, а также официального закрепления названия парка.

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