На митинге сторонников Гуайдо в Каракасе открыли стрельбу

Каракас, , 16:30 — REGNUM В столице Венесуэлы — городе Каракасе — на митинге сторонников американской марионетки, спикера Национальной ассамблеи Боливарианской республики Хуана Гуайдо, раздались выстрелы. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Гуайдо собрал своих сторонников недалеко от авиабазы в Каракасе. Американская марионетка выступала в окружении неких людей, одетых в военную форму. Гуайдо заявил, что военные примкнули к нему и сегодня настал решающий день и «последний этап», на котором заканчивается президентство Николаса Мадуро.

Сторонники Мадуро начали собираться у президентского дворца, куда их призвал Диосдадо Кабельо, который является председателем Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы — специального органа, созванного чавистами для изменения конституции республики.

Кабельо объявил собравшимся, что сторонники Гуайдо блефуют, так как они не смогли захватить авиабазы и они полностью находится под контролем правительства.

Тем временем митинг сторонников Гуайдо продолжался, однако в какой-то момент раздалась стрельба. Пока непонятно, кто именно стрелял и из чего. Информация о жертвах или пострадавших также не поступала.

Также в районе митинга, по неподтверждённым данным, был распылен слезоточивый газ.