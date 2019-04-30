Гагаузия: Додон помогает Влах переизбраться на пост башкана автономии

Комрат, Молдавия, , 16:26 — REGNUM «Гагаузия — пример для других регионов Республики Молдова», — заявил президент Молдавии Игорь Додон на торжественном собрании в Чадыр-Лунге, где башкан (глава) Гагаузии Ирина Федоровна Влах представляла отчет за четыре года пребывания на этом посту передает ИА REGNUM.

Додон рассказал, как Влах «создавала рабочие места», привлекала инвестиции, поддерживала малый и средний бизнес, «наращивала объемы производства промышленной продукции» и т.д.

За четыре года, по подсчетам Додона, бюджет автономии вырос в 1,6 раз, а расходы — в 1,7 раз, а собственные доходы — в 1,9 раз.

Додон упомянул, что в Гагаузии реализовано более 300 инфраструктурных проектов, в том числе — «при значительной поддержке со стороны Турции, России, стран Европейского Союза, Азербайджана, Туркмении и других внешних партнеров».

Напомним, 30 июня в Гагаузии пройдут выборы башкана, на которых Ирина Влад попытается переизбраться на второй срок.