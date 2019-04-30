Чиновников предлагают наказывать тюрьмой до пяти лет за оскорбление

Москва, , 16:11 — REGNUM Законопроект, вводящий уголовную ответственность для чиновников и глав регионов за оскорбления, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Старовойтов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

Поправками в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья 286.2 «Оскорбление, совершенное должностным лицом».

Так, оскорбление, совершенное должностным лицом, при исполнении им своих служебных обязанностей, в отношении другого лица, предлагается наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

То же деяние, совершенное в ходе публичного выступления, публично демонстрирующегося произведения или в СМИ, предлагается наказывать штрафом в размере от 1 млн до 2 млн рублей.

Предусмотрены отдельные санкции для губернаторов. За оскорбления их предлагается наказывать штрафом в размере от 2 млн до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В целом максимальное наказание предполагает реальный тюремный срок — за оскорбление с угрозами предлагается карать лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

«Объективная сторона выражается в действиях, содержащих отрицательную обобщенную оценку личности потерпевшего в неприличной форме и унижающих его честь и достоинство. Для наличия состава преступления не имеет значения, соответствовала или нет действительности отрицательная оценка личности потерпевшего. Важно лишь, что эта оценка была дана в неприличной форме», — пояснил депутат.

При этом, уточнил он, «оскорбление совершается путем активного поведения: устно, письменно, в том числе в социальных сетях, действием (плевок в лицо, срывание головного убора или одежды, непристойные жесты и т. п.)».

Автор обратил внимание на то, что действующая санкция, предусмотренная ч. 1 и ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ, не является сдерживающим фактором для представителей власти, более того, случаи привлечения должностных лиц к административной ответственности по указанному основанию единичны.

Старовойтов напомнил, что ст. 319 УК РФ «предусматривает уголовную ответственность гражданина за оскорбление представителя власти», однако никакой корреспондирующей ответственности должностных лиц за оскорбление гражданина уголовным законом не предусмотрено. Он предлагает «уравнять» правовое положение субъектов публичной власти и граждан Российской Федерации в части сбалансированного действия уголовной ответственности за оскорбительные высказывания, в целях восстановления социальной справедливости.