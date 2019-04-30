Еврокомиссия рекомендует в мае начать переговоры с Албанией и Македонией

Брюссель, , 16:08 — REGNUM Европейская комиссия до конца мая рекомендует начать официальные переговоры с Албанией и Македонией о присоединении этих стран к Европейскому союзу. Об этом 30 апреля заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Исторический договор о прекращении спора о названии между Македонией и Грецией и договор о добрососедстве между Македонией и Болгарией являются обнадеживающими сигналами для всего региона о том, что решения давних споров возможны. Северная Македония также добилась хорошего прогресса во внутренних реформах. Страна заслуживает зелёного света для начала переговоров о вступлении как можно скорее — ещё до летних каникул», — приводит его слова агентство БГНЕС.

Говоря об Албании, Йоханнес Хан отметил, что эта страна также заслуживает начала переговоров, так как провела ряд внутренних реформ, в частности, реформу судебной системы. Однако, по его словам, Албании ещё только предстоит решать проблемы коррупции и организованной преступности.

«Непризнание объективно достигнутого прогресса будет иметь драматические последствия для стран-кандидатов и всего региона. Какую мотивацию будет иметь страны Западных Балкан для осуществления сложных реформ или решения двусторонних споров, таких как между Сербией и Косово, если они не смогут сделать дальнейших шагов на пути в ЕС», — заявил еврокомиссар.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Европейский союз готовится в июне начать официальные переговоры с Албанией и Македонией.

В 2018 году в Брюсселе была одобрена Стратегия расширения ЕС, которая предусматривает включение в объединение шести балканских кандидатов. Это также Сербия и Черногория, для которых были обозначены сроки вступления — до 2025 года, Босния и Герцеговина, подавшая заявку на членство в 2016 году, но пока не имеющая статуса кандидата, а также отделившийся от Сербии край Косово, которому сдержанно обещана возможность «прогресса на европейском пути».

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