Региональный «мусорный» оператор повторно проигнорировал депутатов Пскова

Псков, , 16:07 — REGNUM Псковский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Экопром» — повторно проигнорировал приглашение на заседание Псковской городской думы, на котором депутаты планировали обсудить организацию вывоза мусора в городе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, планировалось, что сегодня, 30 апреля, на очередной сессии городской думы депутаты заслушают информацию директора ООО «Экопром» Сергея Пайста.

Вместо этого в адрес думы города поступило письмо с предложением по организации рабочей группы, в состав которой предложено войти муниципальным депутатам.

Вопрос был снят с рассмотрения.

«Это уже второй случай отказа представителей регионального оператора от участия в рассмотрении вопроса по вывозу твёрдых коммунальных отходов на сессии Псковской городской думы. Первый раз вопрос обсуждался 10 апреля 2019 года», — напомнили в пресс-службе Пскова.

Ранее глава Пскова Иван Цецерский заявлял, что обсуждение проблемы вывоза мусора в Пскове было внесено в повестку дня городской думы «на основании огромного количества жалоб граждан на неудовлетворительное качество оказания услуг по вывозу ТКО региональным оператором».

Кроме того, директор одной из фирм-подрядчиков по вывозу мусора в Пскове ООО «АСПО» Андрей Лукьянов сообщил депутатам о проблемах с оплатой региональным оператором услуг за вывоз отходов. Городских депутатов также волнуют вопросы организации вывоза мусора во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове 27−30 июня 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии к работе регионального оператора также высказали псковские профсоюзы. Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова заявила, что региональный оператор выполняет исключительно посреднические функции, и вообще непонятно, как он умудрился выиграть конкурс, не имея ни нужного количества спецтехники и контейнеров, ни необходимого числа работников. Профсоюзы также обеспокоены сохранностью трудовых коллективов псковских компаний-подрядчиков, которые фактически выполняют за регионального оператора его основные обязанности.

Напомним, в Псковской области региональным оператором по обращению с ТКО по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» («дочка» группы компаний «Мехуборка»).

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