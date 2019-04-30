Эксперт о Зеленском: «Время разговаривать с парламентом и договариваться»

Киев, , 15:51 — REGNUM Будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно договариваться с парламентскими силами о создании новой коалиции, а не ездить на курорты. Об этом 30 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

«Нужно будет договариваться даже с теми, с кем тебе не нравится договариваться… Я понимаю, что хочется отдохнуть в Турции. Я не понимаю, зачем команда отправила его туда, когда сейчас время разговаривать с парламентом и договариваться. У нас парламентско-президентская республика и парламент не собирается никуда уходить», — считает Загородний.

Он прогнозирует, что Верховная Рада назначит дату инаугурации Зеленского на 28 мая.

«Верховная Рада определяет дату инаугурации в течении месяца (после оглашения ЦИК победителя на президентских выборах)… Скорее всего Верховная Рада проявит больше внимательности и назначит инаугурацию на 28 мая, чтобы ни у кого не было искушения (распустить парламент). Если Верховная Рада 226 голосами не определится с датой инаугурации, это может сделать спикер парламента. Уверен, что господин Парубий сможет исправить ошибку Верховной Рады и определить дату инаугурации», — считает Загородний.

По его словам, Зеленскому выгоден роспуск парламента, поскольку у него нет своей фракции.

«У Зеленского будет довольно активная оппозиция. Порошенко в оппозиции — это будет для него не сахар… В Верховной Раде есть коалиция, она никуда не делась. У него пока там нет своих депутатов. На данный момент у него аж один депутат в объединении «За Зеленского» — господин Куприй. Политика — это переговоры, это попытка выстроить коалицию. Это зависит от первого лица… Сейчас только Зеленскому выгодно проводить перевыборы в парламент», — добавил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, в 29 апреля Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на курорте Бодрум в Турции. В аэропорту Зеленского провожали губернатор и глава исполнительной власти Бодрума. Политик вылетел на Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко — 24,45%.