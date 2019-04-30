Премьер Литвы выразил готовность к сотрудничеству с Белоруссией по БелАЭС

Вильнюс, , 15:43 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис прокомментировал ответ премьера Белоруссии Сергея Румаса о невозможности перепрофилировать БелАЭС в электростанцию, работающую на газе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 апреля.

«В первую очередь констатировано, что это предложение о конвертации электростанции в газовую нецелесообразно из-за того, что проект уже слишком далеко зашёл. Фактически говорится о том, что если бы такое предложение появилось вовремя, в тот момент, когда это было ещё возможно, подчёркивается 2010 год, то, может, сегодня было бы другое решение», — сказал премьер-министр во время брифинга после совещания правительства.

Во-вторых, продолжил Сквернялис, на «позитивный лад» настраивают слова Румаса о возможности совместного обмена информацией по безопасности и создания общей системы.

«Всё же, если эта АЭС начнёт работу, то ядерная безопасность становится приоритетом Литвы. Обязанность правительства и моя — обеспечить безопасность наших граждан», — говорил Сквернялис.

Говоря о возможности создания единой системы обмена информацией, Сквернялис предположил, что шагом в этом направлении могла бы стать встреча министров энергетики двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сквернялис отправил официальное предложение на имя премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса остановить финальную стадию строительства БелАЭС, модернизировать всю инфраструктуру станции для её преобразования в газовую электростанцию. При этом непосредственно газом Белоруссию при этом якобы сможет обеспечить Литва, что сделает Белоруссию «независимой от Газпрома». В письме Сквернялис не поясняет, что сжиженный газ с СПГ-терминала в Клайпеде на треть дороже цены Газпрома для Литвы. При том, что для Литвы цена от Газпрома рассчитывается по мировым тарифам, а для Белоруссии цена субсидируется.

Правительство Белоруссии официально отвергло такое предложение.

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