Казахстан и Венгрия расширят сотрудничество в сфере налогового управления

Нур-Султан, , 16:57 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровизации налогового и таможенного администрирования подписали министерства финансов Казахстана и Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Казахстана.

Отмечается, что меморандум был подписан между первым заместителем министра финансов Казахстана Бериком Шолпанкуловвым и заместителем премьер-министра — министром финансов Венгрии Михаем Варгой. Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере таможенного и налогового администрирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля с официальным визитом в Казахстан прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во время поездки он встретился с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и пригласил его посетить Будапешт.

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