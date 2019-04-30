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Казахстан и Венгрия расширят сотрудничество в сфере налогового управления

Политика

Стороны обсудили сотрудничество в сфере таможенного и налогового администрирования

Нур-Султан, 30 апреля 2019, 16:57 — REGNUM  Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровизации налогового и таможенного администрирования подписали министерства финансов Казахстана и Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Казахстана.

Отмечается, что меморандум был подписан между первым заместителем министра финансов Казахстана Бериком Шолпанкуловвым и заместителем премьер-министра — министром финансов Венгрии Михаем Варгой. Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере таможенного и налогового администрирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля с официальным визитом в Казахстан прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во время поездки он встретился с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и пригласил его посетить Будапешт.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Венгрии пригласил Назарбаева в Будапешт

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Политическая жизнь Казахстана
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