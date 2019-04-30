Токио, Япония, , 15:14 — REGNUM

Японский парламент принял закон о выплате государственных компенсаций в размере 3,2 млн иен (28 600 долларов) каждому человеку, который подвергся принудительной стерилизации в соответствии с ныне не существующим законом о евгенике 1948 года.

В период с 1948 год по 1996 год закон о евгенике разрешал стерилизацию людей с нарушениями интеллекта, психическими заболеваниями или наследственными расстройствами для предотвращения рождения нездорового потомства, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

«Правительство искренне приносит свои извинения перед людьми, пострадавшими от принудительной стерилизации, — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. — Мы приложим все усилия, чтобы ничего подобного больше не повторилось, а в нашем обществе могли спокойно сосуществовать все люди без дискриминации».

По данным министерства здравоохранения и Японской федерации ассоциаций адвокатов, около 25 000 инвалидов были стерилизованы в соответствии с законом о защите евгеники, в том числе около 16 500 человек были прооперированы без их согласия.