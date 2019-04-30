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Фронт ПОЛИСАРИО применяет тяжелую технику для разгона митинга сахрави

Политика

Демонстранты требуют снятия ограничений на передвижение

Тиндуф, Алжир, 30 апреля 2019, 15:10 — REGNUM  Руководители Фронта ПОЛИСАРИО привлекли бронетехнику и танки для разгона акций протеста. С начала апреля десятки представителей народа сахрави, преимущественно населяющего территорию Западной Сахары, проводят сидячие забастовки против ужесточения ограничений со стороны властей в лагерях беженцев в алжирской провинции Тиндуф. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Активисты сахрави в социальных сетях делятся фотографиями танков, которые Вооруженные силы фронта ПОЛИСАРИО применяют для разгона протестующих. Протестующие также отмечают, что власти используют насильственные методы для подавления демонстраций, что уже привело к ранениям и серьезным травмами активистов.

Напомним, ранее министерство внутренних дел ПОЛИСАРИО объявило об ограничении выезда автомобилей из лагерей беженцев в алжирском Тиндуфе. Пешеходный выход из лагерей стал возможен лишь один раз в 20 дней. Данные решения властей вызвали волну протестов и забастовок со стороны сахрави.

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Зарубежная хроника
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