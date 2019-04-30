Правительство Австрии снизит налоги для жителей страны

Вена, , 15:22 — REGNUM Правительство Австрии приняло решение о снижении налогов для граждан страны, пишет газета Die Welt 30 апреля.

Как заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, с 2022 года общая сумма налогового послабления составит около €6,5 млрд.

«Я рад, если нам удастся сделать так, чтобы людям в нашей стране оставалось немного больше, и государство это больше не отнимало», — сказал он.

Будут снижены три ставки подоходного налога — с 25% до 20%, с 35% до 30% и с 42% до 40%. Без изменений останутся три верхние ставки налога на годовой доход свыше €60 тыс. По словам министра финансов Австрии Хартвига Лёгера, от налоговой реформы выиграют 4,8 млн из 8,8 млн австрийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной власти Австрии объявили о введении налогов для крупных цифровых корпораций, таких как Google и Facebook. Налог будет взиматься с 2020 года.

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