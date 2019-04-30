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Лавров прокомментировал наращивание военного присутствия США в Польше

Политика

Это является нарушение акта «Россия — НАТО»

Москва, 30 апреля 2019, 14:55 — REGNUM  Увеличение численности военных США в Польше станет нарушением основополагающего акта между Россией и Североатлантическим альянсом, согласно которому существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе. Такое заявление сегодня, 30 апреля, на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД из Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Пентагон опроверг сообщения о расширении военного контингента США в Польше

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что такие действия отражают «курс Соединённых Штатов на слом всех договоренностей, которые в сфере безопасности существовали в евроатлантическом регионе».

По словам Лаврова, Москва следит за ситуацией вокруг переговоров Варшавы и Вашингтона. Российский министр акцентировал, что эта потенциальная договорённость о размещении американского контингента безопасности Европе не добавит.

«Ни на Польшу, ни на какую другую страну НАТО Россия не собирается нападать, это всем прекрасно известно, это все прекрасно понимают», — заверил Сергей Лавров.

https://twitter.com/MID_RF/status/1123170490166628352

Как сообщало ИА REGNUM, на днях министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что решение о расширении американского военного присутствия в Польше почти уже принято, осталось только договориться о деталях. Он отметил, что есть шанс добиться увеличения военного контингента США в Польше ещё в текущем году. При этом в Пентагоне эти сообщения опровергли, заявив, что стороны не пришли к соглашению по этому вопросу: консультации продолжаются, однако окончательно решения пока нет.

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Напомним, ранее власти Польши предложили разместить на территории страны танковую дивизию США и оплатить создание американской военной базы, которое оценили в 1,5 — 2 млрд долларов. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать эту базу Fort Trump («Форт Трамп») в честь нынешнего президента США.

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МИД России
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