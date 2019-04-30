Тамбовский губернатор о нацпроектах: Исполнительская дисциплина – жесткая

Тамбов, , 14:53 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 30 апреля, в Бондарском районе провел выездное совещание, в ходе которого призвал глав муниципалитетов к повышенной ответственности за реализацию национальных проектов в их территориях, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В совещании с главами городских округов и муниципальных районов по вопросам социально-экономического развития области приняли участие вице-губернаторы и руководителей органов власти. Главная тема — реализация национальных проектов. Губернатор заявил, что глава каждого муниципального образования должен быть максимально вовлечен в этот процесс, ведь нацпроекты касаются каждой территории и каждой тамбовской семьи.

«Сегодня мы сконцентрируемся на важнейших задачах, которые ставятся президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Наиболее ключевая тема — реализация национальных проектов, и реализовываться они будут, в основном, в территориях, — сказал губернатор Александр Никитин. — Сложно сделать акцент на каком-либо одном нацпроекте, одном муниципальном образовании. Важны все без исключения. Но главное, что национальные проекты строятся вокруг людей и для людей».

На Тамбовщине подготовлен прочный фундамент для реализации национальных проектов. Утверждены 50 региональных составляющих нацпроектов, разработана нормативная база, определён круг ответственных по каждому из проектов.

«Начинается активная фаза — непосредственная реализация национальных проектов. На это запланированы немалые бюджетные средства. За счёт того, что область активно включилась в национальные проекты, объём целевой поддержки нам вырос в этом году более чем на 20%. Главная задача сегодня — оперативно распределить и довести финансовые ресурсы по территориям. Исполнительская дисциплина — жесткая. Качественное и своевременное исполнение мероприятий нацпроектов — главная задача для каждого руководителя, государственного и муниципального служащего. Необходимо, чтобы каждый почувствовал свою ответственность, а результаты будут оценивать жители нашей области, — подчеркнул Александр Никитин.

Объём работ предстоит большой — строительство новых школ, детских садов, учреждений здравоохранения, спортивных, сельскохозяйственных, инфраструктурных объектов, благоустройство поселений, ремонт дорог. Губернатор привел несколько наглядных примеров. Так, за шесть лет на 4 года должна вырасти продолжительность жизни, необходимо построить около 6 млн кв. метров жилья; все семьи, нуждающиеся в детских садах, должны быть ими обеспечены, а школьники должны учиться в первую смену; необходимо полностью укомплектовать медицинскими кадрами все учреждения здравоохранения, в 3,5 раза снизить смертность на дорогах, привлечь в малый бизнес еще 30 тысяч человек.

«Работа по созданию нового качества жизни требует от нас, уважаемые коллеги, принципиально новых управленческих подходов. Каждая цифра, каждый новый объект должны напрямую влиять на жизнь людей, иметь ярко выраженный социальный эффект», — отметил Александр Никитин.

Глава региона поставил задачу до начала июня заключить с муниципальными образованиями соглашения по всем направлениям нацпроектов, а также закрепить за каждым муниципальным образованием целевые показатели, которые необходимо достичь региону.