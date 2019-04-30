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Япония поддержит структурные экономические реформы в Саудовской Аравии

Политика

Глава МИД Японии встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Токио, 30 апреля 2019, 14:46 — REGNUM  В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прошла встреча министра иностранных дел Японии Таро Коно и министра иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Асафом.

Япония объявила о поддержке структурной реформы в Саудовской Аравии, крупнейшим поставщиком нефти в Японию. По сообщению японской новостной газеты «Санкэй Симбун», цель реформы — снизить сырьевую зависимость Саудовской Аравии для обеспечения стабильности не только внутри государства, но и во всем регионе. Коно пообещал, что Япония окажет всю необходимую поддержку, а также поблагодарил за стабильные поставки сырья.

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Зарубежная хроника
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