Врио председателя правительства Калмыкии утвержден в должности

Элиста, , 14:45 — REGNUM Депутаты Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия утвердили Юрия Зайцева на должность исполняющего обязанности председателя правительства республики. Решение было принято на заседании парламента 30 апреля.

«Калмыкии нужен не только новый вектор развития, но и качественный рывок. Такую задачу перед нами поставил президент Владимир Путин. В этой работе мы будем опираться на 10 национальных проектов, на реализацию которых республике будет выделено более 22 миллиардов руб. Будут также запущены собственные региональные программы, направленные на развитие региона. При этом нам необходимо решать и текущие задачи. Как вы все прекрасно знаете, экономическое состояние Калмыкии довольно тяжелое. Сегодня накопилось множество проблем, которые не решались годами», — сказал врио главы РК Бату Хасиков, представляя кандидатуру Зайцева на пост врио премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Бату Хасиков отправил в отставку правительство Калмыкии, уволив с поста председателя правительства Игоря Зотова. Исполняющим обязанности он назначил Юрия Зайцева.

Об этом: Назначен врио председателя правительства Калмыкии

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве Калмыкии – череда отставок и назначений