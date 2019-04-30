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Сербия примет участие в учениях ОДКБ в качестве наблюдателя

Политика

Сербские военные понаблюдают за учениями ОДКБ «Взаимодействие — 2019» и «Нерушимое братство — 2019»

Сербия примет участие в учениях ОДКБ в качестве наблюдателя
Иллюстрация: Mil.ru
Совместные военные учения России и Сербии. 2014

Белград, 30 апреля 2019, 14:44 — REGNUM  Сербия в 2019 году примет участие в военных учениях в рамках Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве страны-наблюдателя. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Сербии по итогам визита главы ведомства Александра Вулина в штаб-квартиру ОДКБ в Москве.

Как сообщается, сербский министр провёл переговоры с исполняющим обязанности генсека ОДКБ Валерием Семериковым, в ходе которых обсуждалось текущее сотрудничество Сербии с организацией и возможности его расширения.

«Министр Вулин отметил, что Сербия является военно-нейтральной страной и не будет членом какого-либо военного союза, но есть потенциал для развития и углубления сотрудничества с ОДКБ», — говорится в сообщении.

Семериков в ходе встречи заявил, что «в ОДКБ уважают позицию Сербии в отношении военного нейтралитета». В то же время он отметил, что «участие Армии Сербии в деятельности ОДКБ имеет большое значение для организации».

Стороны договорились о том, что Сербия примет участие в качестве наблюдателя в совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие2019», которые будут проходить на территории России, и учениях с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство2019» в Таджикистане.

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Военные учения
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