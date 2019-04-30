Сербия примет участие в учениях ОДКБ в качестве наблюдателя

Белград, , 14:44 — REGNUM Сербия в 2019 году примет участие в военных учениях в рамках Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве страны-наблюдателя. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Сербии по итогам визита главы ведомства Александра Вулина в штаб-квартиру ОДКБ в Москве.

Как сообщается, сербский министр провёл переговоры с исполняющим обязанности генсека ОДКБ Валерием Семериковым, в ходе которых обсуждалось текущее сотрудничество Сербии с организацией и возможности его расширения.

«Министр Вулин отметил, что Сербия является военно-нейтральной страной и не будет членом какого-либо военного союза, но есть потенциал для развития и углубления сотрудничества с ОДКБ», — говорится в сообщении.

Семериков в ходе встречи заявил, что «в ОДКБ уважают позицию Сербии в отношении военного нейтралитета». В то же время он отметил, что «участие Армии Сербии в деятельности ОДКБ имеет большое значение для организации».

Стороны договорились о том, что Сербия примет участие в качестве наблюдателя в совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие — 2019», которые будут проходить на территории России, и учениях с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2019» в Таджикистане.