Глава оппозиции ДР Конго Фаюлу призвал граждан сместить президента страны

Киншаса, , 14:43 — REGNUM Глава оппозиционной партии в ДР Конго (Демократическая Республика Конго) Мартин Фаюлу, до сих пор заявляющий о том, что он является истинным победителем на всеобщих выборах, призвал граждан оказать давление на ныне действующего президента страны Феликса Чисекеди и заставить его уйти со своего поста.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, сообщил об этом, выступая перед своими сторонниками, пришедшими поприветствовать его в столице страны городе Киншаса. Оппозиционер привел в пример демонстрации в Алжире и Судане и подчеркнул, что в ДРК может произойти то же самое.

Как отметил оппозиционер, он вернулся на родину, с целью оказать давление на президента, которого он обвиняет в том, что тот продал страну и стал сторонником партии, находившейся в подчинении бывшего главы государства Джозефа Кабилы.

В это время, президент Чисекеди ищет поддержку населения, пытаясь найти способ разрешение разногласий после выборов, на которых он был объявлен победителем, однако при этом его партия не имеет полной власти ни в Национальном парламенте, ни в Сенате.