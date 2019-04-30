Латвия разглядела российские военные корабли у свои границ

Рига, 30 апреля 2019, 14:30 — REGNUM Три российских военных корабля замечены вблизи границы Латвии накануне, 29 апреля. Об этом заявило командование Национальных вооруженных сил страны.
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По данным военного ведомства, десантный корабль «Минск», фрегат «Бойкий» и корвет «Пассат» Военно-морских сил России находились в эксклюзивной экономической зоне Латвии и приближались на 12 морских миль к её границе.
https://twitter.com/Latvijas_armija/status/1123120542897319936
На такое заявление Латвии писатель Михаил Шахназаров посоветовал прибалтийской республике заниматься более важными делами, чем высматривание российских судов в Балтийском море. В частности, проблемами транспортной инфраструктуры — закрытыми из-за аварийного состояния двумя мостами, из-за которых в Риге возник транспортный коллапс.
https://twitter.com/Shakhnazaroff/status/1123158556159696896
Добавим, что ранее власти Латвии неоднократно заявляли об обнаружении у своих берегов российских военных кораблей.
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