Латвия разглядела российские военные корабли у свои границ

Рига, , 14:30 — REGNUM Три российских военных корабля замечены вблизи границы Латвии накануне, 29 апреля. Об этом заявило командование Национальных вооруженных сил страны.

Читайте также: Вооруженные силы Латвии испугались музейного экспоната из Калининграда

НАТО начало крупные учения «Весенний шторм» недалеко от границ с Россией

По данным военного ведомства, десантный корабль «Минск», фрегат «Бойкий» и корвет «Пассат» Военно-морских сил России находились в эксклюзивной экономической зоне Латвии и приближались на 12 морских миль к её границе.

https://twitter.com/Latvijas_armija/status/1123120542897319936

На такое заявление Латвии писатель Михаил Шахназаров посоветовал прибалтийской республике заниматься более важными делами, чем высматривание российских судов в Балтийском море. В частности, проблемами транспортной инфраструктуры — закрытыми из-за аварийного состояния двумя мостами, из-за которых в Риге возник транспортный коллапс.

https://twitter.com/Shakhnazaroff/status/1123158556159696896

Добавим, что ранее власти Латвии неоднократно заявляли об обнаружении у своих берегов российских военных кораблей.

Также в сюжете: Эскадра кораблей ВМС НОАК покинула порт Риги

В Совбезе рассказали о наращивании сил НАТО у границ РФ