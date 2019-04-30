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Гуайдо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»

Политика

Гуайдо рассказал о встрече с «основными военными соединениями Вооруженных сил Венесуэлы»

Каракас, 30 апреля 2019, 14:28 — REGNUM  Глава оппозиционного парламента и самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — написал Гуайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поддерживаемый Соединенными Штатами Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента страны Николаса Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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