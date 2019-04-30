Лидер ХАМАС заявил о готовности вести переговоры с Махмудом Аббасом

Рамалла , , 14:28 — REGNUM Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что он готов провести встречу с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Он отметил, что это необходимо для восстановления национального единства с целью противостояния «сделке века» — мирному плану урегулирования ближневосточного конфликта, разработанному Вашингтоном. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat указывает, что представители ХАМАС заявили о готовности провести переговоры «хоть в Газе … или Каире … или где угодно».

Хания отметил, что группировка ХАМАС не планирует бойкотировать ни одну встречу, если она обеспечит единство палестинского народа и сплотит его в рамках бойкота американских планов. Ранее представители ХАМАС объявили о создании Высшего национального комитета для противостояния мирному плану США. Хания настаивает на том, что для того, чтобы противостоять соглашению, палестинцы должны прийти к консенсусу по «видению национальной стратегии».

Со своей стороны, представители Организации освобождения Палестины заявили, что боевики ХАМАС желают создать альтернативу данной организации, призвав все палестинские группировки бойкотировать высший орган. Лидеры ФАТХ добавили, что Аббасу не нужно приглашение от кого-либо, «потому что он был первым, кто выступил против этой сделки, и остается единственным, кто противостоит ей до сегодняшнего дня».