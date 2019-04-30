Япония ввела новый визовый статус из-за нехватки рабочей силы в стране

Токио, , 14:23 — REGNUM Японский иммиграционный орган заявил о введении нового визового статуса для рабочих-иммигрантов. Решение начать предоставлять подобные визы было принято в соответствии с новой системой правил, направленных на прием большего числа иностранных рабочих.

Чтобы справиться с хронической нехваткой рабочей силы из-за быстро стареющего населения страны и снижения рождаемости, в Японии введен новый визовый статус, упрощающий условия пребывания иммигрантов на территории страны, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Первыми, получившими такие новые визы, стали две 20-летние девушки из Камбоджи. В этих визах указано, что они являются «Квалифицированными работниками». В рамках реформы правительством также было создано иммиграционное агентство, которому поручено осуществлять надзор за визовыми процедурами и помогать иностранным рабочим найти жилье в Японии.

Правительство Японии в течение следующим пяти лет надеется заполнить свободные рабочие места иностранными работниками в наиболее трудоемких секторах, таких как сельское хозяйство, строительство и уход за больными.