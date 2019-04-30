Поменьше жёлтожилетных восторгов, господа патриоты

Дмитрий Алимкин, , 15:06 — REGNUM

В эти выходные протесты «жёлтых жилетов» во Франции прошли несколько вяло. По данным полиции, на улицы французских городов вышли всего 23 тысячи демонстрантов, что меньше, чем в прошлый уикенд (28 тысяч), и намного меньше, чем в «лучшие времена», когда на улицах одновременно протестовали около 300 тысяч «жёлтых жилетов». В Париже полиция насчитала всего 2600 демонстрантов.

Вроде бы движение пошло на спад, но, как утверждают некоторые лидеры протестов, в эти выходные «жёлтые жилеты» экономили силы, чтобы показать себя во всей красе в День международной солидарности трудящихся 1 мая, когда на улицы французских городов выйдут профсоюзные колонны.

Как я и предполагал ранее, такое мощное событие, как пожар собора Парижской Богоматери, не осталось неиспользованным. Какие-то хитромудрые пиарщики, прячущиеся за спинами людей из народа, придумали очень элегантную связку для использования пожара в качестве катализатора протеста. Надо отметить, что организаторы этих протестов, вообще, прячутся очень квалифицированно.

Хотя многие из протестующих рассказывали, как плакали, глядя на пожар, и делали небольшие взносы на восстановление собора, вскоре их жалость сменилась на гнев. «Жёлтые жилеты» были возмущены тем, как быстро в стране нашлись сотни миллионов евро на восстановление собора. Значит, денежки в стране есть!

«Если они могут дать десятки миллионов на восстановление Нотр-Дама, они должны прекратить говорить нам, что нет денег, чтобы ответить на социальную чрезвычайную ситуацию», — сказал лидер профсоюза CGT Филипп Мартинес.

Не знаю, кто как, но я не совсем понимаю, как деньги частных лиц (пусть и очень богатых) можно в рамках западной демократии изъять и направить на какие-то социальные нужды. Но идея сработала отлично. «Жёлтые жилеты» возбудились и копят силы для новых битв.

Я, конечно, не утверждаю, что собор подожгли для помощи протестующим, но некоторая связь между пожаром и «жёлтыми жилетами» прослеживается. Правда, для объяснения придётся коснуться некоторых неочевидных моментов, что даст повод обвинить меня в грехе конспироложества. Ну ладно, назвался груздем — полезай в кузов.

Что было центральным моментом телетрансляции пожара? Падение шпиля! Это показали во всех ракурсах, точно, как обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. А что там наверху шпиля? Там бронзовый петух, в которого вложен шип с тернового венца Спасителя и мощи святых. Для современного человека, может быть, это какая-то ерунда, но для серьёзных людей символические моменты значат гораздо больше, чем терабайты самой распрекрасной аналитики.

Шпиль, держащий святыни над Парижем, был установлен на собор во время реставрации в XIX веке. А кто был инициатором реставрации? Напомню, что если бы не книга Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», эту старую развалину в то время снесли бы. А кто такой был Виктор Гюго? На минуточку, с 1844 по 1885 год он был Великим Магистром Приората Сиона — одной из основных орденских структур старой романо-германской аристократии.

Падение шпиля со святынями, транслируемое по телевидению на весь мир — удар либералов по старой аристократии, которая сейчас, пользуясь кризисом, пытается вернуть позиции, отнятые у неё в ХХ веке.

Какая связь с «жёлтыми жилетами»? Они хотят «свалить» Макрона. Как будто от этого их материальное положение улучшится! Тем не менее отставка Макрона является одной из главных целей протестующих. От себя добавлю, что однозначно главной целью незримых организаторов.

Макрон, на первый взгляд, патентованный либерал. Не буду повторять все признаки, тем более что кое-какие моменты пока не доказаны. Но давайте вспомним, как его выбирали. Это была классическая «разводка на три». В преддверии выборов аналитики уверяли всех, что основная борьба развернётся между системным Франсуа Фийоном и открыто антилиберальной Марин Ле Пен. Но выиграл какой-то Макрон. Так всегда приводят к власти несистемных элементов.

Потом был визит Макрона в Вашингтон, во время которого враг либералов Трамп продемонстрировал ему своё расположение. Помните момент с перхотью? Это мелочь? На таком уровне мелочей не бывает. Ну, да ладно, есть и более важные признаки. Например, создание франко-германской парламентской ассамблеи. Если читать учредительные документы, там всякое бла-бла ни о чём, — за всё хорошее против всего плохого. Но всем уже очевидно, что это — начало переформатирования Евросоюза.

Ещё можно покопаться в биографиях людей, сыгравших роль в карьере Макрона, и увидеть там совсем нелиберальные фигуры. Кому интересно — поищите.

На российских патриотических интернет-ресурсах много восторгов по поводу «жёлтых жилетов». Мол, так ему и надо, Макрону-«микрону»! Даёшь!

Потише, господа патриоты. Конечно, я не хочу сказать, что Эммануэль Макрон — большой друг России. Всё совсем не просто. Но в некотором важном плане он наш ситуационный союзник в деле отстранения либералов от власти в мировом масштабе. Не надо так громко радоваться его неудачам.