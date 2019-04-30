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В Казахстане планируют перенять опыт США в сфере муниципального управления

Политика

Посол США отметил положительные изменения в Карагандинской области

Караганда, Казахстан, 30 апреля 2019, 14:13 — REGNUM  Американскую модель государственно-частного партнерства (ГЧП) при управлении коммунальными службами обсудили посол США в Казахстане Уильям Мозер и аким (глава) Карагандинской области Ерлан Кошанов, сообщает 30 апреля агентство «Казинформ».

Глава региона обратил внимание на опыт ГЧП в городе Санди-Спрингс в Джорджии. По его словам, все муниципальные службы переданы в конкурентную среду, а городом управляют семь человек. Кошанов попросил Мозера более подробно рассказать про эту модель ГЧП.

Посол США, в свою очередь, отметил положительные изменения в Карагандинской области, в том числе в сфере образования и производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки о передаче функций органов власти в конкурентную среду. Закон направлен на передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду.

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США в Туркестане
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