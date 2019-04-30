ФАН: Как женщина стала лицом протеста в исламском государстве?

Москва, , 14:01 — REGNUM Ситуация в Судане продолжает привлекать внимание экспертов, пытающихся понять, как мирные протесты местных жителей переросли в государственный переворот и повлекли за собой отставку президента Омара аль-Башира. Расследователи ФАН уверены, что за этим стоят политтехнологи из США, Великобритании и других стран.

Особенно четко работа политтехнологов, как полагают в ФАН, прослеживалась во время декабрьских и апрельских массовых протестов. Они не только обеспечивали демонстрантов финансовой, технической и информационной поддержкой, но и создавали позитивные образы протестующих. Так, 8 апреля в социальной сети Твиттер была растиражирована фотографии девушки по имени Алаа Салах.

На снимке она, одетая в белое, стоит на крыше автомобиля и исполняет вместе с другими протестующими «революционную» песню. К слову, песня эта была весьма популярна среди жителей Судана во время протестов осенью 2013 года.

https://twitter.com/AlainExtra/status/1121075441949925376

На видео слышно, что постоянно повторяется слово thoura. В переводе с арабского оно означает «революция». За несколько дней до отставки Омара аль-Башира ее образ стал главным символом протестов в Судане. Фотографии, рисунки и видео с ней стали массово распространяться в соцсетях с подписями «статуя свободы Судана», «икона Судана» и «женщина в белом».

Такая популярность ее образа не случайна, уверены в ФАН. Его активно раскручивали западные средства массовой информации. В частности, в этом замешаны «Би-Би-Си», RFI, France 24, CNN. Журналисты The Guardian и вовсе взяли у Салах интервью в день отставки Аль-Башира.

Нельзя не обратить внимания на то, что наряд девушки серьезно отличается от одежд других протестующих. По данным местного источника, в такие белые одежды в 60-х, 70-х годах одевались мамы и бабушки во время протестов против военных диктатур. По мнению ФАН, это свидетельствует, что с Салах поработали западные специалисты.

Один из местных оппозиционеров также сообщил журналистам ФАН, что символом «революции» неспроста выбрана девушка. В суданском обществе ввиду традиций и религии такое могло произойти только под влиянием со стороны, отмечают расследователи. Аккаунт Алаа Салах в твиттере был создан лишь 8 апреля 2019 года. При этом, по ее же словам, она принимает участие в «революции» с момента ее начала 19 декабря прошлого года.

ФАН заявляют, что располагают и более весомые доказательства иностранного вмешательства во внутренние дела Судана и обещают рассказать подробности в своих публикациях. С полной версией расследования можно ознакомиться здесь.