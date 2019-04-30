Из зала эстонского парламента убрали флаги Евросоюза

Таллин, , 13:59 — REGNUM По распоряжению нового спикера эстонского Рийгикогу (парламента) Хенна Пыллуаса из Белого зала здания парламента были убраны флаги Евросоюза.

«Это было мое распоряжение убрать флаги Евросоюза из Белого зала Рийгикогу, где проходят торжественные церемонии, и заменить их на государственные флаги Эстонии», — передаёт слова спикера издание err.ee.

По словам Пыллауса, флаги убрали на прошлой неделе, когда праздновали «столетие эстонского парламентаризма». До 2017 года в Белом зале стояли четыре эстонских триколора. Два из них были заменены на флаги Евросоюза в связи с тем, что Эстония стала председателем Совета Евросоюза. В 2018 году председательство Эстонии закончилось, но флаги ЕС так и остались на месте.

«Когда в Рийгикогу с визитом прибудут высокопоставленные представители зарубежных стран, то мы вернем флаги со звездами назад. Но в остальное время в Белом зале будут лишь эстонские государственные флаги. Это символы нашего суверенитета», — заявил Пыллуаас.

Хенн Пыллуаас является вице-председателем крайне правой националистической Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). В начале апреля он был избран спикером парламента. Спикер парламента избирается ежегодно, является вторым после президента должностным лицом в государстве и в предусмотренных законом случаях может замещать президента.