В Кремле рассказали о встречах Путина с новыми губернаторами

Москва, , 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин встречался с несколькими новыми губернаторами от оппозиционных партий в рамках общей встречи в декабре 2018 года, заявил 30 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Была встреча с вновь назначенными губернаторами, и там присутствовали несколько губернаторов, но не все», — заявил Песков, добавив, что с другими губернаторами пока не было встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Владимир Путин встречался в том числе с губернаторами Хабаровского края Сергеем Фургалом (ЛДПР), Хакасии Валентином Коноваловым (КПРФ) и Владимирской области Владимиром Сипягиным (ЛДПР).

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