Вторник, 30 Апреля 2019 года
14:12:35 МСК

В Кремле рассказали о встречах Путина с новыми губернаторами

Политика

Путин встречался с вновь назначенными губернаторами в рамках общей встречи в декабре 2018 года

Москва, 30 апреля 2019, 13:58 — REGNUM  Президент России Владимир Путин встречался с несколькими новыми губернаторами от оппозиционных партий в рамках общей встречи в декабре 2018 года, заявил 30 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Была встреча с вновь назначенными губернаторами, и там присутствовали несколько губернаторов, но не все», — заявил Песков, добавив, что с другими губернаторами пока не было встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Владимир Путин встречался в том числе с губернаторами Хабаровского края Сергеем Фургалом (ЛДПР), Хакасии Валентином Коноваловым (КПРФ) и Владимирской области Владимиром Сипягиным (ЛДПР).

Читайте также: Песков рассказал, как Путин проводит мероприятия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Хабаровского края — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить