Минобороны России подарило Киргизии вертолеты и бронетехнику

Бишкек, , 13:58 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Бишкек передал Вооруженным силам Киргизии два вертолета МИ-8 МТ и девять бронированных разведывательно-дозорных машин. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства.

Также глава Минобороны провел переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, пишет пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер и руководитель российского оборонного ведомства обсудили вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

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Подводя итог встречи, президент Киргизии выразил признательность президенту России Владимиру Путину за оказываемую киргизстанской армии военно-техническую помощь.

ИА REGNUM напоминает, что Россия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности регулярно оказывает армии Киргизии военно-техническую помощь — передает современное вооружение, бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня, средства связи и разведки, а также вертолеты. Общая стоимость таких подарков составляет около $1,5 млрд (97 млрд рублей по текущему курсу).

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