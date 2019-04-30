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9 мая по Душанбе промаршируют российские военные

Политика

В День Победы в Великой Отечественной войне в таджикистанской столице пройдет парад

Душанбе, 30 апреля 2019, 13:52 — REGNUM  В столице Таджикистана 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне отметят парадом. Более двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана пройдут строевым шагом.

По данным пресс-центра министерства обороны страны, в параде также примут участие сводная рота солдат и офицеров 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

До начала парада состоится возложение венков к Вечному огню. За парадом наблюдать будет глава государства Эмомали Рахмон. Группа ветеранов войны и труда будет почетными гостями церемонии.

Напомним, что из Таджикистана в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт более 270 тысяч человек. Более трети из них погибли.

201-я база, дислоцированная в Таджикистане, — крупнейшее воинское соединение России, которое находится за ее пределами.

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201-я российская военная база в Таджикистане
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