В Кремле отреагировали на новое видео с аль-Багдади

Москва, , 13:52 — REGNUM В администрации президента РФ не в курсе, располагают ли российские спецслужбы данными о главаре террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакре аль-Багдади, жив он или нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Разведки Сирии и Ирака активно охотятся за Абу Бакром аль-Багдади

«Не располагаю такой информацией, просто не знаю», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 апреля, в сети появилась видеозапись, опубликованная террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которая запрещена в РФ). На видео предположительно фигурирует главарь террористов Абу Бакр аль-Багдади. Напомним, последний раз он появлялся на публике в июле 2014 года во время пятничной молитвы в иракском Мосуле.

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Убит сын главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В новом ролике (первым за последние пять лет) Абу Бакр аль-Багдади или человек, похожий на него, общается с людьми, лица которых скрыты. В описании указано, что запись сделана в апреле 2019 года.