Россия продолжит повышать боеспособность армий Киргизии и Таджикистана

Бишкек, , 13:51 — REGNUM Министерство обороны России будет и дальше обучать киргизских и таджикских военных, а также помогать переоснащать вооруженные силы Киргизии и Таджикистана, поставляя современное вооружение и экипировку. Об этом на совещании министров обороны стран ШОС заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, пишет «Knews».

По словам министра, одновременно с этим будет проводиться работа по повышению боеготовности российских военных баз, дислоцированных на территории Киргизии и Таджикистана. Делается это для того, чтобы не допустить вторжения боевиков из Афганистана.

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Подводя итог своего выступления, Сергей Шойгу сообщил, что военные учения в 2020 году будут проводиться преимущественно на территории России, и лишь некоторые их этапы пройдут на полигонах других стран-участниц ШОС.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на территории Киргизии действуют четыре российских военных объекта: 999-я авиабаза «Кант» близ киргизской столицы, 954-я испытательная база противолодочного вооружения «Каракол» на озере Иссык-Куль, 338-й узел дальней связи ВМФ России в селе Чалдовар и 17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ в Майлы-Суу.

В Таджикистане располагается 201-я российская военная база, которая в настоящее время является крупнейшим военным соединением России, дислоцированным за ее пределами. По договору она будет находиться на территории республики до 2042 года.