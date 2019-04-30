Минск, Белоруссия, , 13:50 — REGNUM

Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России должен быть исполнен, однако не все министерства готовы замечать проблемы — не говоря уж об их решении. Об этом 30 апреля в Москве заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Отвечая на вопрос о вариантах возможного пересмотра Союзного договора, Рапота сказал: «Коренного пересмотра он не выдержит».

Отвечая на вопросы участников семинара «Россия и Беларусь: в поисках эффективной формулы союзничества в период геополитической турбулентности», Рапота сообщил, что ему не известны варианты изменения Союзного договора, о которых сообщали российские и белорусские СМИ. По мнению госсекретаря, подписанный договор следует исполнять и участвовать в этом должны все министерства и ведомства, а не только исполком СГ и «парламентское собрание».

В этом контексте Рапота подверг критике Минтранс, который не видит проблем в реализации договора о создании Союзного государства Белоруссии и России и поэтому единого транспортного пространства до сих пор не создано. Позиция министерства сводится, по его словам, к тезису «всё нормально».

В качестве примера уровня пассажирского сообщения между двумя частями Союзного государства он указал на 14 часов в пути по железной дороге по пути из Минска в Санкт-Петербург. Рапота отметил, что примерно столько же тратили на аналогичное железнодорожное путешествие англичане в XIX веке.

«Дорога автомобильная ещё более отвратительная», — добавил он.

Напомним, в 2019 году отмечается 20-летие строительства Союзного государства Белоруссии и России. По оценкам экспертов, договор не реализован даже наполовину, а гуманитарное измерение союзного строительства полностью провалено. Тем не менее, официальный Минск настаивает на выплате Россией «поддержки», связывая с этим продолжение участия в интеграционном объединении, которое позиционируется как взаимовыгодное.