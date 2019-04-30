Варшава, Польша, , 13:45 — REGNUM

На выборы в Европарламент от Подляского и Варминско-Мазурского воеводств Польши (3-й избирательный округ) идёт кандидат от правой партии «Конфедерация KORWiN» Лилия Мошечкова.

Польское издание gazeta.pl политкорректно называет её «фигурой, способной вызвать споры из-за своих взглядов». Лилия Мошечкова родилась в Донецке, в конце 90-х переехала в Польшу. В 2014 году она занялась политикой.

Она известна тем, что предлагала не пускать бандеровцев в Евросоюз, защищала памятники советским солдатам в Польше, выступала на российском телевидении как эксперт из Польши, сопровождала лидера своей партии Януша Корвин-Микке во время его поездки в российский Крым.

В 2016 году она опубликовала в соцсетях свои фото с лидером мотоклуба «Ночные волки» Александром «Хирургом» Залдостановым, известным своей поддержкой президента России Владимира Путина. «Никто и ничто не остановит Ночных Волков. Их только два человека, но сколько страха для правительства Польши. Стыд и позор для такого дурака, который подписал этот документ», — написала она тогда о запрете на посещение Польши «Ночными волками»

Партия «Конфедерация KORWiN» организована Янушем Корвин-Микке, который считает демократию «самой дурацкой системой в мире». Хотя он является депутатом Европарламента, на Украине на него заведено уголовное дело за нарушение порядка въезда в Крым как на «временно оккупированную территорию Украины».