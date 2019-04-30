В Казахстане открылось посольство Хорватии

Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM В Нур-Султане состоялась церемония открытия посольства Хорватии в Казахстане, сообщает 30 апреля агентство «Казинформ».

Во время церемонии открытия министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что посольство Хорватии стало 70 представительством иностранного государства в Казахстане.

Отметим, посольство Казахстана в Хорватии работает с 2007 года. Послом Хорватии в Казахстане является Рефик Шабанович.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов на встрече с заместителем премьер-министра Хорватии Марией Пейчинович-Бурич заявил, что открытие посольства будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

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