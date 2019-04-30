Зачем официальному Минску версия о заговоре против Лукашенко?

Юрий Баранчик, , 14:27 — REGNUM

На мой взгляд, версия о заговоре силовиков против главы белорусского государства весьма спорная, так как силовики в РБ давно лишены тех морально-волевых и лидерских качеств, которые могут привести их к мысли о заговоре. Отрицательный отбор на протяжении более чем двадцати лет сделал свое дело. Это, во-первых.

Во-вторых, в представленной версии о заговоре есть несколько противоречий, одно из которых связано с Виктором Лукашенко — он то участвует в заговоре и является его ядром, то сам сдает его участников. Как-то не вяжется первое со вторым. Да, Виктор Лукашенко многим недоволен, начиная от своей роли в политической системе республики до повышенного внимания СМИ к младшему сыну президента. Да, между ним и отцом нет полного доверия. И со временем это взаимное недоверие будет только усиливаться. Это тоже понятно.

Однако сам по себе Виктор Лукашенко не является сильной самостоятельной политической фигурой. Контроль над силовиками — это контроль над инструментом, но это не владение властью. И это его весьма напрягает. Вместе с тем это совсем не повод для заговора.

И третье, главное — в той системе власти, которая выстроена в республике заговор политически бессмысленен, так как заговорщики не смогут легитимно удержать власть — никто из внешних игроков их не признает. Поэтому Александр Лукашенко может быть спокоен в отношении такого сценария развития событий.

Соответственно, вывод из этой ситуации один — был факт взятки. Но этот экономический факт официальный Минск, возможно, попытается превратить в политический. Поэтому версия о попытке переворота — это попытка официального Минска на пустом месте серьезно закрутить гайки во внутреннем политическом пространстве в преддверие серьезного ухудшения социально-экономического положения в стране. Лукашенко нужен был повод. И он его нашел. Получится ли раскрутить Втюрина и сделать из простого взяточника политическую фигуру и заговорщика — покажет ближайшее время.

Не исключен вариант и того, что Втюрин сам является частью этой игры официального Минска, пользуясь полным доверием президента. После Пекина Лукашенко понял, что Владимир Путин отзывать Михаила Бабича не собирается, так как он полностью действует в русле президентских поручений, поэтому запустил сценарий закручивания гаек.

Из изложенного выше следует три вывода. Во-первых, официальный Минск запускает мобилизационный сценарий развития страны, но выдержит ли его дышащая на ладан белорусская экономика — большой вопрос.

Во-вторых, вероятность проведения президентских выборов в 2019 году повышается.

В-третьих, в любом случае, — является ли происходящее игрой официального Минска или действительно произошло некое форс-мажорное обстоятельство — произошедшее является свидетельством серьезного и резкого ослабления Александра Лукашенко как главной политической фигуры республики. А вот это уже говорит о том, что после ареста Втюрина республика начала жить в новой политической реальности, где возможны самые непредсказуемые сценарии.