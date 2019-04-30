В Кремле объяснили отсутствие на параде Победы в Москве иностранных лидеров

Москва, , 13:26 — REGNUM Отсутствие приглашений для зарубежных лидеров в Москву на празднование 74-й годовщины Победы — это обычная практика в неюбилейные годы. Такое пояснение дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что никаких специальных приглашений для руководителей иностранных государств не было и в 2018 году, и нынешняя ситуация не является уникальной. По его словам, обычно целенаправленно иностранные лидеры приглашаются на юбилейные мероприятия.

«Сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств», — отметил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Российской Федерации не приглашали в Москву лидеров иностранных государств для участия в торжественных мероприятиях по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле приезда кого-либо из лидеров зарубежных стран на 9 мая в Москву не ожидают.

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