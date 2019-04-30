Путину доложат о ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Москва, 30 апреля 2019, 13:25 — REGNUM Глава российской компании «Транснефть» Николай Токарев доложит президенту России Владимиру Путину о ситуации с нефтепроводом «Дружба», заявил 30 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня он (Путин) заслушает главу «Транснефти» Токарева, естественно, в первую очередь, по ситуации с нефтепроводом «Дружба», — заявил Песков.
По его словам, также сегодня у президента России запланировано несколько встреч и совещаний.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Белоруссии заявили о резком ухудшении качества поступающей из России нефти по нефтепроводу «Дружба».
По этой причине Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Прибалтики до момента решения вопроса с российской нефтью.
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