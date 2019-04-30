Вторник, 30 Апреля 2019 года
13:46:50 МСК

Путину доложат о ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Политика

Путин 30 апреля заслушает главу «Транснефти» Токарева

Москва, 30 апреля 2019, 13:25 — REGNUM  Глава российской компании «Транснефть» Николай Токарев доложит президенту России Владимиру Путину о ситуации с нефтепроводом «Дружба», заявил 30 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня он (Путин) заслушает главу «Транснефти» Токарева, естественно, в первую очередь, по ситуации с нефтепроводом «Дружба», — заявил Песков.

По его словам, также сегодня у президента России запланировано несколько встреч и совещаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Белоруссии заявили о резком ухудшении качества поступающей из России нефти по нефтепроводу «Дружба».

По этой причине Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Прибалтики до момента решения вопроса с российской нефтью.

Читайте также: Виновных в порче нефти в нефтепроводе «Дружба» надо наказать — Медведев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить