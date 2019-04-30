Сможет ли Анкара помирить Киев с Москвой?

Станислав Тарасов, , 13:22 — REGNUM

Избранный президент Украины Владимир Зеленский вернулся на Украину из краткосрочного отпуска с семьей, который он провел в Турции. И эти несколько дней создали немало «информационного шума». Во-первых, похоже, что свою поездку Зеленский обговаривал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда последний поздравлял его с победой на президентских выборах. Анкара предоставила Зеленскому усиленную охрану, которую, как утверждают турецкие издания, «выделил сам Эрдоган».

Во-вторых, как сообщает турецкая газета Hurriyet, в Бодруме (место отдыха Зеленского в Турции — С .Т.) «местные власти были поставлены на уши», хотя в этот момент там отдыхали около 20 высокопоставленных чиновников из разных стран. В-третьих, хотя ранее поездка избранного президента им же анонсировалась (он отвозил детей на ежегодный фестиваль «Весело» и взял «первые выходные за четыре месяца» — С. Т.), украинская пресса быстро выдала на-гора конспирологическую версию, согласно которой Зеленский якобы проводил в Турции важные переговоры с представителями бизнеса и политиками. Назывались имена молдавского политика и бизнесмена Владимира Плахотнюка, олигарха Игоря Коломойского и других людей подобного рода, с которыми обсуждались будущие кадровые назначения, условия сотрудничества и раздел сфер влияния.

Попытки пресс-секретаря избранного президента Ирины Победоносцевой дезавуировать эти версии, успехом не увенчались. Хотя бы потому, что был осуществлен еще один информационный вброс. Оказывается, почти одновременно с Зеленским в Турцию (но в Стамбул) прилетели глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Украинский журналист Михаил Ткач разместил на своей странице в социальных сетях даже фотографии с места событий. Подтвердить или опровергнуть данную информацию мы не можем, а турецкие СМИ на это вообще не отреагировали. Но тем не менее появилась еще одна версия: накануне предстоящих выборов в Верховную раду Украины фракция Бойко — Медведчука вступает в альянс с Тимошенко, обещая ей пост премьер-министра.

Выходит, что именно Турция становится (даже в виртуальном смысле) для украинских политиков местом, где выстраиваются политические комбинации и интриги накануне уже предстоящей борьбы за кресла в украинском парламенте? И что бы это значило? Объективно Анкара является заинтересованным игроком в отношении Украины. Но если она становится площадкой для решения каких-либо внутриполитических украинских проблем, несет дополнительные обязанности со своей стороны по обеспечению безопасности украинских политиков или простого внешнего наблюдения за ними, для этого должны существовать определенные обоснования. А ведь Зеленского фактически как действующего президента при вылете из Турции провожали губернатор вилайета Муглы Эсенгуль Дживелек и глава района Милас Эрен Араслан.

Анкара внимательно присматривается к политическим переменам на Украине. Турецкие эксперты напоминают о том, что Порошенко любил отдыхать на Мальдивах, а Зеленский выбрал Турцию, и пытаются выявить в этом факте некоторый символизм. Как и во многих других странах, турки задаются вопросом, как могло получиться, что «Порошенко смог сместить не имеющий политического багажа шоумен Зеленский, ведь Запад вложил средства в успех Украины?». Помимо поддержки Международного валютного фонда, миллиарды долларов направлялись и направляются в эту страну Всемирным банком и Европейским союзом, США предоставляют кредитные гарантии и военную помощь. Что произошло? Анкара, осознавая, что новый президент на Украине не сможет изменить всё в одиночку, также внимательно следит за тем, кто входит и кто войдет в команду Зеленского, кого он назначит на должности министров и другие ключевые посты.

И задается вопросами, чем для Турции «может обернуться дальнейшее перетягивание на Украине геополитического каната». В свое время нынешний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу открыто обвинял Запад в том, что он, ставя Киев перед выбором «или — или», приведет его в состояние антагонизма и конфронтации, что «разорвет страну». Так оно и происходит. При этом, похоже, Турция считает себя единственной страной, которая, исходя из своих национальных интересов, может пытаться помочь Киеву наладить отношения с Москвой. Анкара и ранее выстраивала сбалансированную политику, соблюдая дипломатическое равновесие между Украиной и Россией, хотя в последнее время в силу развития бурных событий на Ближнем Востоке осуществляла политику с креном в российскую сторону.

Возможно, Эрдоган полагает, что российско-турецкий опыт сирийского мирного процесса удастся перевести на рельсы поиска мирных решений и во взаимоотношениях между Россией и Украиной. В противном случае, как считают многие турецкие эксперты, не удастся купировать процесс развала украинской государственности, что скажется на безопасности не только в бассейне Чёрного моря, но на Ближнем Востоке и даже во всей Евразии. Тогда, как иронично замечает турецкое издание Sabah, «юмор Зеленского станет зловещим предзнаменованием». Но как бы то ни было, говорит турецкое издание Yenicag, «Турция в обозримом будущем не войдет в антироссийский блок с Украиной».

Анкара будет стремиться сохранять шансы изменить или повлиять на изменение политики Киева в выгодном для себя направлении. Но это теоретически, посмотрим, что будет на практике.