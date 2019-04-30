Киев, Украина, , 13:24 — REGNUM

Закон №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является преступным актом перед населением преимущественно русскоязычной Украины. Об этом заявил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко 27 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Грубейшим образом попирая 24-ю статью Конституции Украины, данный законопроект резко ограничивает использование как русского языка, так и языков национальных меньшинств, и вводит тотальную дискриминацию граждан по языковому признаку, тем самым нанося невосполнимый ущерб как государству, так и обществу», — сказано в сообщении.

Он отметил, что с момента объявления независимости Украины русскоязычное большинство страны подвергают сознательной языковой дискриминации.

«Все эти годы наблюдается откровенный политический абсурд, когда дискриминируют язык, носителями которого является большинство населения страны», — рассказал Видишенко.

Эксперт отметил, что несмотря на 28 лет насильственной украинизации и отсутствие нормального преподавания русского языка, русскоязычное большинство Украины остаётся русскоязычным, просто у молодых людей сильно падает грамотность.

Напомним, согласно данным американской социологической компании Gallup, по данным на 2008 года, для более 80% жителей Украины родным языком был русский.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Верховная рада приняла закон, предусматривающий тотальную украинизацию всех сфер жизни. Нарушителей закона намерены штрафовать, а за призывы к двуязычию могут дать до 10 лет тюрьмы.

Читайте также: Часть граждан Украины не могут теперь говорить на родном языке — депутат