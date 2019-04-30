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Конец обстрелам Донбасса? «РФ обязана защищать своих граждан на Украине»

Политика

«Российская власть отдаёт себе отчёт, что на Украине не только ничего не поменялось, но и, по большому счёту, стало хуже»

Москва, 30 апреля 2019, 13:16 — REGNUM  Раздавая паспорта жителям Донбасса, Россия берёт на себя обязанность этих граждан защищать. Об этом заявил президент Центра системного анализе и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Говоря о раздаче паспортов, важно понимать, что Россия не просто имеет право защищать своих граждан, а имеет обязанность защищать своих граждан. Это одна из причин того, почему паспорта выдаются сейчас и не выдавались в 2014 году""Если вы имеете какую-то обязанность, принимаете её на себя, то вы должны иметь возможность эту обязанность реализовать», — заявил Ищенко.

Этот сигнал очень серьёзен для Украины, и в первую очередь не для Зеленского, а для тех, кто за ним стоит, подчеркнул политолог.

«И сигнал этот не о том, что не надо начинать наступление в Донбассе — они бы его и так не начали, они с 2015 года боятся там наступать. Но их устраивала ситуация с периодическими обстрелами и с политическими провокациями. Теперь эту ситуацию, соответственно, будут ломать. Потому что когда там появятся российские граждане, то они (украинские силы) будут воевать уже не с террористами, сепаратистами и боевиками, а российских граждан, которых Россия обязана будет защищать», — пояснил он.

«Понятно, что Путин подписал указ не по принципу «пять минут провозгласили Зеленского избранным президентом, давайте-ка указ подпишем». Документ давно готовился и обсуждался. Соответственно, российская власть отдаёт себе отчёт, что на Украине не только ничего не поменялось, но и, по большому счёту, стало хуже. Есть президент, а олигархи будут за его спиной решать свои проблемы», — добавил Ищенко.

24 апреля президент России Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

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