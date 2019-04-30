Конец обстрелам Донбасса? «РФ обязана защищать своих граждан на Украине»

Москва, , 13:16 — REGNUM Раздавая паспорта жителям Донбасса, Россия берёт на себя обязанность этих граждан защищать. Об этом заявил президент Центра системного анализе и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Говоря о раздаче паспортов, важно понимать, что Россия не просто имеет право защищать своих граждан, а имеет обязанность защищать своих граждан. Это одна из причин того, почему паспорта выдаются сейчас и не выдавались в 2014 году""Если вы имеете какую-то обязанность, принимаете её на себя, то вы должны иметь возможность эту обязанность реализовать», — заявил Ищенко.

Этот сигнал очень серьёзен для Украины, и в первую очередь не для Зеленского, а для тех, кто за ним стоит, подчеркнул политолог.

«И сигнал этот не о том, что не надо начинать наступление в Донбассе — они бы его и так не начали, они с 2015 года боятся там наступать. Но их устраивала ситуация с периодическими обстрелами и с политическими провокациями. Теперь эту ситуацию, соответственно, будут ломать. Потому что когда там появятся российские граждане, то они (украинские силы) будут воевать уже не с террористами, сепаратистами и боевиками, а российских граждан, которых Россия обязана будет защищать», — пояснил он.

«Понятно, что Путин подписал указ не по принципу «пять минут провозгласили Зеленского избранным президентом, давайте-ка указ подпишем». Документ давно готовился и обсуждался. Соответственно, российская власть отдаёт себе отчёт, что на Украине не только ничего не поменялось, но и, по большому счёту, стало хуже. Есть президент, а олигархи будут за его спиной решать свои проблемы», — добавил Ищенко.

24 апреля президент России Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.