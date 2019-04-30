Токио, Япония, , 13:14 — REGNUM

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретились в Торонто. Стороны обсудили повестку дня саммита стран «Большой двадцатки», который пройдет в июне, и договорились о сотрудничестве по вопросу улучшения механизма урегулирования споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), а также об укреплении стратегического партнерства.

По сообщению японской новостной газеты «Санкэй Симбун», лидеры обсудили связи в научной сфере, а также подписали всеобъемлющий меморандум о сотрудничестве. Кроме того, Абэ и Трюдо обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Глава Канады пообещал выделить $2 млн Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для «осуществления успешной денуклеаризации Корейского полуострова».