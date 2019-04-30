Дата формирования переходного правительства Южного Судана перенесена — СМИ

Джуба, , 13:33 — REGNUM Политическая партия «Национальное демократическое движение Южного Судана» (NDM) поддержалa предложение главы оппозиции Рика Мачара о переносе даты формирования переходного правительства на несколько месяцев, передает RFI Kiswahili.

Представители NDM заявили, что в стране до сих пор существуют «очаги военных столкновений», а также остаются неразрешенными «пограничные конфликты». Все это оказывает препятствия мирному урегулированию.

Ранее завершение формирования правительства было запланировано на начало мая. Однако этот план не может быть выполнен, так как глава оппозиции Мачар, который намеревается занять пост первого заместителя президента, не сможет вовремя вернуться в Джубу. В настоящее время Мачар постоянно проживает в столице Судана Хартуме.

В стране, раздираемой гражданской войной с 2013 года, в сентябре 2018 года были подписаны мирные соглашения. В соответствии с ними враждующие стороны обязаны прекратить военные действия и создать совместное правительство.

Президент Южного Судана Сальва Киир заявил, что процесс формирования правительства продолжается.