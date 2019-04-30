Песков рассказал о преимуществах российского паспорта для жителей Донбасса

Москва, , 13:12 — REGNUM Наличие российского гражданства позволит жителям Луганской и Донецкой Народной Республик иметь документы, признаваемые не только в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Москвы упростить получение российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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Путин о паспортах РФ для жителей ДНР и ЛНР: мы никого не провоцируем

Напомним, в феврале 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым признал действительными на территории России документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Песков отметил, что жители Донбасса приезжают и путешествуют не только по России, где они могут использовать паспорта своих республик. Однако в других странах и направлениях этого делать они уже не смогут.

«Люди же путешествуют не только по территории России. Люди не могут возобновить свои проездные документы, не могут возобновить свои паспорта, находясь на территории этих республик», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предполагает упрощённый порядок получения жителями Донецкой и Луганской Народных Республик российского гражданства. Решение Москвы возмутило украинские власти, а также Госдеп США, где заявили о российской «провокации».

Российский лидер пояснил, что таким шагом Москва никого не хотела провоцировать. По его словам, вопрос, связанный с паспортами, «носит чисто гуманитарный характер». Позднее Путин заявил о рассматриваемой Москвой возможности предоставления российского гражданства в упрощённом порядке гражданам всех регионов Украины.

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