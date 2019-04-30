МИД Египта: решение конфликта в Палестине лежит в создании двух государств

Каир, , 13:06 — REGNUM Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что окончательно ближневосточная проблема может быть решена лишь при создании двух независимых государств на территории Палестины. Глава МИД Египта также подчеркнул, что государств-члены Лиги арабских государств выражают свою единодушную поддержку палестинскому народу. Об этом сообщает египетское информационное издание Al Ahram.

Руководитель египетского внешнеполитического ведомства отметил, что арабские страны продолжают постоянно отстаивать законные права палестинского народа на международной арене. Однако он добавил, что для решения всего спектра проблем на данном треке необходимо достигать консенсуса среди всех арабских государств и проявлять его через совместные действия.

Ранее страны-члены Лиги арабских государств провели специальное заседание для обсуждения текущего положения палестинцев, также в штаб-квартире организации выступил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.