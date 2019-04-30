Депутат Госдумы рассказал, как бороться с вербовщиками ИГИЛ*

Москва, , 13:19 — REGNUM Попыткам тех или иных террористических организаций завербовать в свои ряды граждан РФ следует противопоставить возможность каждого молодого человека реализовать себя в Российской Федерации. Об этом 30 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин (ЛДПР) в рамках полемики о том, как следует бороться с вербовщиками от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы должны на государственном уровне противопоставить возможность каждого молодого человека реализовать себя в Российской Федерации, — сказал Шерин. — Это значит бесплатное посещение секций, бесплатные занятия культурой, искусством, спортом. Чтобы спорт высших достижений был доступен всем талантливым детям, а не только талантливым детям, чьи родители способны за это заплатить. Чтобы наши дети учились на положительных примерах. Мару Багдасарян знает вся Россия, а девочку, которая заняла первое место на Олимпиаде по физике, по химии, по литературе — кто в нашей стране знает? Где та самая программа, где мы будем показывать детей из простых семей, которые добились высоких результатов? Поэтому, чем меньше в РФ будет возможностей реализовать себя и иметь достойную зарплату, тем больше будет почвы для работы вербовщиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, военный суд в Якутске приговорил гражданина Киргизии за призывы к осуществлению террористической деятельности. Отмечается, что подсудимый вербовал людей для участия в террористической деятельности, находясь в Якутии. Соответствующую противозаконную информацию он размещал на своих страницах в социальных сетях.

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