Экс-адвокат Трампа о тюремном сроке: «А почему только я?»

Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Бывшему адвокату президенту США Дональда Трампа Майклу Коэну не нравится, что он идет в тюрьму, а не Трамп. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в The New Yorker.

«А почему только я? — недоумевает Коэн. — Я не работал на кампанию. Я работал на него. И как получилось, что в тюрьму сажают меня? Я не тот, кто спал с порнозвездой».

Коэн также прокомментировал свои личные чувства к президенту.

«Мне он действительно понравился, что интересно. Когда он хорош, он великолепен. Когда он ужасен, он худший человек на планете. Я серьезно. У него нет ни сердца, ни души, когда он злой», — сказал Коэн.

В прошлом году Коэн заключил сделку о признании вины, которая принесла ему трехлетний тюремный срок за участие в создании платежей за молчание (для порнозвезды Сторми Дэниэлс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал) во время избирательной кампании Трампа.