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Экс-адвокат Трампа о тюремном сроке: «А почему только я?»

Политика

«Я работал на него»

Вашингтон, 30 апреля 2019, 13:09 — REGNUM  Бывшему адвокату президенту США Дональда Трампа Майклу Коэну не нравится, что он идет в тюрьму, а не Трамп. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в The New Yorker.

«А почему только я? — недоумевает Коэн. — Я не работал на кампанию. Я работал на него. И как получилось, что в тюрьму сажают меня? Я не тот, кто спал с порнозвездой».

Коэн также прокомментировал свои личные чувства к президенту.

«Мне он действительно понравился, что интересно. Когда он хорош, он великолепен. Когда он ужасен, он худший человек на планете. Я серьезно. У него нет ни сердца, ни души, когда он злой», — сказал Коэн.

В прошлом году Коэн заключил сделку о признании вины, которая принесла ему трехлетний тюремный срок за участие в создании платежей за молчание (для порнозвезды Сторми Дэниэлс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал) во время избирательной кампании Трампа.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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