Белоруссия ответила премьеру Литвы на его «план-хулиган» по БелАЭС

Вильнюс, , 12:59 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис получил ответ правительства Белоруссии за подписью премьера Сергея Румаса на предложение Литвы перепрофилировать Белорусскую АЭС в электростанцию, работающую на газе. В ответе, который сегодня, 30 апреля, цитируют литовские СМИ, говорится о нецелесообразности такого решения как по техническим соображениям, так и по экономическим. Особенно, на заключительном этапе, когда станция практически построена, а запуск первого реактора произойдёт в этом году.

Документ подписан 22 апреля, а Сквернялис своё предложение, которое он сам назвал «план-хулиган», отправил 7 марта.

В ответе Румаса напоминается, что ещё в 2010 году Литве предлагалось совместное участие в строительстве этого объекта. Это позволило бы обеспечить нужды Литвы дешёвой электроэнергией, однако официальный Вильнюс тогда отказался. Более того, в настоящий момент Литва, протестуя против запуска станции, просит другие страны ЕС не покупать электроэнергию с БелАЭС. Румас пишет, что это идёт вразрез с духом добрососедства.

Премьер Белоруссии также комментирует посыл Сквернялиса, что европейские учреждения согласны с позицией Литвы, что станция якобы небезопасная. Он пишет, что не может согласиться с такими утверждениями: наоборот, европейские эксперты высоко оценили результаты стресс-тестов БелАЭС и вынесли свои рекомендации по дальнейшему усилению безопасности станции.

Однако Румас согласился с мнением, что в момент, когда в Литве проводится демонтаж Игналинской АЭС, а в Белоруссии готовится запуск БелАЭС, двум странам необходимо создать эффективный механизм оперативного обмена информации.

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Об этом ранее говорил и Сквернялис, который называл важным появления постоянного штата литовских специалистов на станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сквернялис отправил официальное предложение на имя премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса остановить финальную стадию строительства БелАЭС, модернизировать всю инфраструктуру станции для её преобразования в газовую электростанцию. При этом непосредственно газом Белоруссию при этом якобы сможет обеспечить Литва, что сделает Белоруссию «независимой от Газпрома». В письме Сквернялис не поясняет, что сжиженный газ с СПГ-терминала в Клайпеде на треть дороже цены Газпрома для Литвы. При том, что для Литвы цена от Газпрома рассчитывается по мировым тарифам, а для Белоруссии цена субсидируется.

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