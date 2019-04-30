В МИД Франции отметили приверженность страны ДНЯО

Париж, , 13:03 — REGNUM Третья сессия подготовительного комитета конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) прошла в Нью-Йорке 29 апреля под председательством Малайзии, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«В этой связи Франция вновь подтверждает свою приверженность этому основополагающему договору о коллективной безопасности, который позволил ограничить распространение ядерного оружия, продвинуться в направлении ядерного разоружения, одновременно способствуя широкому распространению использования ядерных технологий в мирных целях», — говорится в заявлении МИД Франции.

Во французском ведомстве также подчеркнули, что в ухудшающейся обстановке международной безопасности, ознаменованной возобновлением региональной напряженности, Франция считает необходимым консолидировать многосторонний порядок, основанный на законе.

Напомним, Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в 1970 году. Ожидается, что в 2020 году состоится Обзорная конференция, которая должна подвести итоги реализации ДНЯО на протяжении 50 лет.