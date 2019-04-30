Тегусигальпа, Гондурас, , 12:59 — REGNUM

29 апреля полиция Гондураса жестко разогнала протестующих против реформ в системах образования и здравоохранения, передает канал TeleSur.

Полиция применила бомбы со слезоточивым газом против сотен демонстрантов, приблизившихся к зданию парламента в столице страны Тегусигальпе. По меньшей мере десять человек получили серьезные ранения, в том числе преподаватель.

Несмотря на несогласие профсоюзов, 26 апреля парламент Гондураса принял два решения о реструктуризации систем образования и здравоохранения. Они предполагают приватизацию предприятий, работающих в этих сферах. Недовольные врачи и учителя проводят стачки по всей стране.